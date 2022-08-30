Роспотребнадзор: коронавирус все чаще поражает детей

30 авг. 6:28

Дети в России стали все чаще болеть коронавирусной инфекцией, но болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ, - сообщил академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент – у детей при "омикроне" в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто", - рассказал Горелов, уточнив, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших коронавирусом, то сейчас эта доля выросла и составляет около 18%, передает РИА Новости.

При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше: примерно у 30% детей, перенесших COVID-19, один-два симптома остаются, на первый план выходят сейчас жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость, разбитость, рассеянность внимания и туман в голове, - добавил Александр Горелов.