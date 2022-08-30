СМИ: в Багдаде продолжаются столкновения, растет число жертв

30 авг. 6:14

Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде, - сообщает со ссылкой на медицинские источники телеканал "Аль-Джазира".

Сейчас в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности, - передает РИА Новости.

Власти Ирака объявили сегодняшний день нерабочим в связи со столкновениями между сторонниками Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в Багдаде и ряде других провинций, - сообщается в постановлении правительства.