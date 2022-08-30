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ООН призвала конфликтующие стороны в Ираке к деэскалации

ООН призвала конфликтующие стороны в Ираке к деэскалации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призывает конфликтующие стороны в Ираке немедленно предпринять шаги к деэскалации. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Он призывает к спокойствию и сдержанности, а также призывает все соответствующие стороны предпринять немедленные шаги для деэскалации ситуации и предотвращения любого насилия", - приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

По словам представителя генсека ООН, Гутерриш призывает все стороны быть выше своих разногласий и начать мирный диалог о конструктивном пути вперед.

Напомним, 29 августа шиитский богослов Муктада ас-Садр объявил об уходе из политики, после чего сотни его сторонников ворвались в правительственные здания. Вечером того же дня иракские военные объявили комендантский час на всей территории страны.

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