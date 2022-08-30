В Дагестане на строительство дорог и мостов потратят на 1,2 млрд больше, чем год назад

30 авг. 1:29

В Дагестане в 2022 году на строительство дорог и мостов потратят на 20% больше, чем в прошлом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы будут вестись в рамках госпрограммы "Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан".

"На 2022 год предусмотрены финансовые средства в сумме 14 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета 1,2 млрд рублей", - сказано в заявлении.

В пресс-службе сообщили, что в текущем году в Дагестане планируется построить и реконструировать свыше 70 км дорог и 13 мостов. Также власти республики рассчитывают осуществить капитальный ремонт примерно 650 км дорог и 5 мостов.