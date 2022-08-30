В Кисловодске откроется база экологического туризма "Грушевая роща"

30 авг. 0:23

На территории Кисловодска будет создана база экологического и познавательного туризма "Грушевая роща", проект планируется завершить к 2026 году, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В районе Долины роз на участке площадью в 20 га планируется обустроить экологические маршруты протяженностью 2 км, установить малые архитектурные формы, модульные эколого-просветительские объекты, парковые диваны и другие зоны для семейного отдыха и познавательного досуга", - пояснил он.

Далее градоначальник отметил, что эковолонтеры смогут проводить на этой площадке тематические мероприятия, а также познавательные экскурсии, на которых они будут знакомить посетителей с геологическими и ландшафтными особенностями, флорой и фауной города-курорта.