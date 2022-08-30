Токио будет поощрять японские компании инвестировать в Египет 

В Тунисе на полях восьмого саммита Токийской международной конференции по развитию Африки премьер-министр Египта Мустафа Мадбули обсудил со своим японским коллегой Фумио Кисидой двусторонние отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес. Как сообщает Arab News, в ходе видеоконференции со своим японским коллегой премьер-министр Египта выразил соболезнования в связи с убийством Синдзо Абэ, подчеркнув солидарность Египта с Японией и высоко оценив вклад Абэ, который оказал большое влияние на углубление отношений между двумя странами.

Мадбули поблагодарил Египет за поддержку, оказанную японской стороной во многих важных проектах развития, особенно в рамках строительства Большого египетского музея. Министр сказал, что Египет с нетерпением ждет, когда Токио предпримет шаги по созданию японской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала таким образом, чтобы это отвечало общим интересам обеих сторон. "Частный сектор Японии может больше инвестировать в Египет и пользоваться преимуществами законодательных и структурных реформ, одобренных в контексте стимулирования деловой среды и улучшения инвестиционного климата, особенно в экономической зоне Суэцкого канала, являющегося важным логистическим центром, который может служить порталом для японских товаров в Африку", - сказал египетский премьер-министр.

Речь шла об инвестиционных возможностях, которые доступны японским компаниям в разных секторах, включая такие проекты, как новая административная столица, электроэнергетика и возобновляемые источники энергии, индустриализация сельского хозяйства, опреснение воды и передача технологий, вновь сославшись на стимулы и гарантии, обеспеченные египетским законодательством инвесторам в этих проектах. Мадбули подчеркнул заинтересованность египетского правительства в разрешении ввоза в Японию большего количества египетской сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать стимулированию торгового обмена между двумя странами.

Кисида сказал, что в Египте много успешных японских компаний, в том числе Toyota Tsusho, которая несколько дней назад подписала два меморандума о взаимопонимании с администрацией Суэцкого канала и Экономической зоной Суэцкого канала. Токио будет поощрять японские компании инвестировать в Египет. Японский премьер-министр высоко оценил существующее сотрудничество с Египтом в области школ, а также в области высшего образования в рамках Египетско-Японского университета, который привлекает не только египетских, но и многих африканских студентов.

Кисида также коснулся аспектов развития сотрудничества с Египтом в области транспорта и здравоохранения.