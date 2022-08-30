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Седьмая московская киноночь (ФОТО)

Седьмая московская киноночь (ФОТО)

27 августа в Москве в седьмой раз прошла ежегодная общегородская акция "Ночь кино". В этом году она совпадала с Днем российского кино - профессиональным праздником отечественных кинематографистов. "Ночь кино" - это мероприятие, где любой горожанин получает равный доступ к выдающимся образцам мирового кинематографа. Москино предоставило возможность бесплатно посмотреть лучшие зарубежные и отечественные фильмы на больших экранах.

""Ночь кино" - это большой праздник, потому что кино – это любимое развлечение российского зрителя, - заявила гендиректор Москино Наталья Мокрицкая, напомнив, что тематической доминантой акции стала специальная программа, приуроченная к юбилею кинорежиссера Эльдара Рязанова. - Ему в этом году исполнилось бы 95 лет. Называется наша программа и концерт "Великому сказочнику и певцу Москвы посвящается", потому что свои лучшие фильмы он снял в Москве".

Заслуженный артист России Александр Олешко задался риторическим вопросом: "Почему, когда на экране идет фильм Рязанова, мы, зная наизусть эту картину, останавливаемся у экрана, предвосхищая ту или иную реплику, тот или иной жест, ту или иную сцену, и продолжаем смотреть? Это удивительно, но фильмы Рязанова помогали и продолжают помогать нам жить".

Мероприятие открылось киноконцертом в кинотеатре "Художественный". В программе были представлены наиболее песни из фильмов Эльдара Рязанова в исполнении популярных артистов театра и кино в сопровождении музыкального коллектива.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский доволен тем, что "Ночь кино" вошла в культурный календарь Москвы: "Это потрясающее количество событий: у нас работает 170 площадок, около 300 мероприятий самых разных. И, конечно, очень важно понимать, что Москва – это центр и кинопроката, и кинопроизводства. Сегодня большинство отечественных фильмов снимается здесь, и даже если, допустим, это делают киностудии из других регионов, других городов и даже других стран – всё равно мы в этом участвуем".

Информационным партнером Москино выступает ИАА "Вестник Кавказа".

Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
Седьмая московская киноночь (ФОТО)
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