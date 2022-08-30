Седьмая московская киноночь (ФОТО)

30 авг. 2:00

27 августа в Москве в седьмой раз прошла ежегодная общегородская акция "Ночь кино". В этом году она совпадала с Днем российского кино - профессиональным праздником отечественных кинематографистов. "Ночь кино" - это мероприятие, где любой горожанин получает равный доступ к выдающимся образцам мирового кинематографа. Москино предоставило возможность бесплатно посмотреть лучшие зарубежные и отечественные фильмы на больших экранах.

""Ночь кино" - это большой праздник, потому что кино – это любимое развлечение российского зрителя, - заявила гендиректор Москино Наталья Мокрицкая, напомнив, что тематической доминантой акции стала специальная программа, приуроченная к юбилею кинорежиссера Эльдара Рязанова. - Ему в этом году исполнилось бы 95 лет. Называется наша программа и концерт "Великому сказочнику и певцу Москвы посвящается", потому что свои лучшие фильмы он снял в Москве".

Заслуженный артист России Александр Олешко задался риторическим вопросом: "Почему, когда на экране идет фильм Рязанова, мы, зная наизусть эту картину, останавливаемся у экрана, предвосхищая ту или иную реплику, тот или иной жест, ту или иную сцену, и продолжаем смотреть? Это удивительно, но фильмы Рязанова помогали и продолжают помогать нам жить".

Мероприятие открылось киноконцертом в кинотеатре "Художественный". В программе были представлены наиболее песни из фильмов Эльдара Рязанова в исполнении популярных артистов театра и кино в сопровождении музыкального коллектива.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский доволен тем, что "Ночь кино" вошла в культурный календарь Москвы: "Это потрясающее количество событий: у нас работает 170 площадок, около 300 мероприятий самых разных. И, конечно, очень важно понимать, что Москва – это центр и кинопроката, и кинопроизводства. Сегодня большинство отечественных фильмов снимается здесь, и даже если, допустим, это делают киностудии из других регионов, других городов и даже других стран – всё равно мы в этом участвуем".

Информационным партнером Москино выступает ИАА "Вестник Кавказа".