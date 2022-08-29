Ставрополь примет фестиваль российской работающей молодежи "На высоте"

29 авг. 23:29

В планах участников всероссийского фестиваля работающей молодежи "На высоте" - шествие в Ставрополе, - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Откроют фестиваль праздничным шествием участников. Старт действия запланирован на Крепостной горе, и далее колонны прошествуют по проспекту Октябрьской революции и центральной улице Дзержинского, а в течение всего мероприятия в Ставрополе будут функционировать два фестивальных городка", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Фестиваль пройдет с 15 по 20 сентября. Его участниками станут около 2 тыс молодых людей и порядка 600 волонтеров, город примет участников из 63 регионов России. Также приедут делегации из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Для проведения форумов, конкурсов и концертов в городе организуют 13 площадок. Конкурсная программа фестиваля пройдет по семи направлениям, в том числе музыкальному, танцевальному, театральному и других, а для его участников организуют бесплатные обзорные экскурсии по городу.