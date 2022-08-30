Почему важны именно прямые переговоры между Алиевым и Пашиняном

На прошлой неделе стало известно, что запланированная встреча между лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном все же состоятся, однако платформой для переговоров на этот раз станет Брюссель, а не, как ожидалось, Москва. Аналитики строят догадки о том, какие заявления могут быть озвучены в ходе саммита. Некоторые предполагают, что армянская сторона будет более сговорчива под эгидой Брюсселя, нежели в Москве, а потому подтвердит несколько позиций, которые давно оговорены, но требуют окончательного закрепления в ходе личной встречи глав двух государств. Кроме того, может быть анонсировано создание очередной контактной группы.

В очередной раз встреча Алиева и Пашиняна не обойдется без участия посредников. Организация подобных переговоров кажется невозможной без усилий российской или европейской дипломатии.

В Баку прямые переговоры считают предпочтительным направлением миротворческой линии, поскольку опыт и вес азербайджанской дипломатии позволяет ей обходиться без сторонней помощи, особенно когда речь идет о вопросах восстановления территориальной целостности.

Ереван же предпочитает, чтобы за столом переговоров сидело как можно больше участников, что будет размывать границы переговорного процесса. Участие третьих сил позволяет Еревану не договариваться с Баку напрямую. Казалось бы, мир и сотрудничество в регионе нужны прежде всего Армении и Азербайджану, а при участии посредников (в случае каких-либо нарушений договоренностей) Ереван становится ответственным перед ними. Азербайджанкой дипломатии раз за разом приходится поднимать вопросы соблюдения условий мира, поскольку армянская сторона не торопится их выполнять, ожидая крайних сроков и замечаний со стороны посредников. Это осложняет переговорный процесс, излишне бюрократизируя его.

Более того, когда одна из сторон переговоров частично делегирует свои полномочия при достижении конкретных целей третьей стороне, она допускает, что будут учитываться интересы тех, для кого энергетическая или гуманитарная безопасность Южного Кавказа не находится в приоритете.

Но зачем сдерживать процесс достижения мира в регионе, окончательную разблокирование коммуникаций и подписание всеобъемлющего соглашения, если это оборачивается колоссальными издержками? Условия, которые могут открыться при достижении взаимопонимания, могут не устроить "кураторов". Это может быть создание дискомфортной атмосферы для зарубежного предпринимательства и работы разных некоммерческих организаций, для которых дальнейшее пребывание в регионе окажется под вопросом. В чистом виде мир устраивает лишь армянскую и азербайджанскую общественность, поскольку далеко за пределами региона Южный Кавказ представляется как место для транзита и бизнеса, а земля с богатой историей и интересной культурой.

Отсутствие прямого диалога создает матрицу, при которой региональное пространство перестает принадлежать тем, кто живет и соседствует в нем многие годы. Нежелание договариваться без чьей-либо помощи провоцирует финансирование и поддержку различных реваншистских движений, выступающих в качестве альтернативы недееспособной власти.

Преодолеть уязвимость переговорного процесса, ускорив достижение всеобъемлющего мира, можно при проведении прямых переговоров. В таком случае процесс не будет подвержен девальвации. Вопрос заключается в том, насколько та или иная сторона переговорного процесса самостоятельны в принятии решений. Похоже, Баку предельно независим при принятии и соблюдении договоренностей, что не раз отмечала российская дипломатия и лично президент России Владимир Путин. К слову, наиболее близкий подход к процессу достижения мира имеет именно российская дипломатия, традиции которой не предполагают экспансионизма в родственном для нее во всех смыслах пространстве Южного Кавказа.