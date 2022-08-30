В Железноводске возведут крупный термальный комплекс

30 авг. 3:28

В течение двух лет на территории Железноводска появится один из самых крупных термальных комплексов в России, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Стоимость проекта термального комплекса в Железноводске оценивается в 2,5 млрд рублей. Срок реализации – в течение двух лет", - отметил глава курорта Евгений Бакулин.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что в комплексе будут два открытых и крытый бассейны, которые будут наполняться термальной лечебной водой, с температурой воды 25−27 градусов. Кроме того, предусмотрены бани и две детские зоны с мини-аквапарком.