Незаконные свалки ликвидируют благодаря прокуратуре в Дагестане 

29 авг. 23:57

Суд обязал органы местного самоуправления уничтожить несанкционированные свалки в Сулейман-Стальском и Курахском районах Дагестана, сообщает пресс-служба межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Незаконные свалки общим объемом около 340 м³ были выявлены в ходе проверки Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой. В целях устранения нарушений прокурор обратился в суд.

"Решениями Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан требования прокуратуры удовлетворены", - сказано в сообщении.