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Незаконные свалки ликвидируют благодаря прокуратуре в Дагестане 

Незаконные свалки ликвидируют благодаря прокуратуре в Дагестане 

Суд обязал органы местного самоуправления уничтожить несанкционированные свалки в Сулейман-Стальском и Курахском районах Дагестана, сообщает пресс-служба межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

Незаконные свалки общим объемом около 340 м³ были выявлены в ходе проверки Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой. В целях устранения нарушений прокурор обратился в суд. 

"Решениями Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан требования прокуратуры удовлетворены", - сказано в сообщении.

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