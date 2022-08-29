РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти ограничат цены на хлеб в Грузии?

Власти ограничат цены на хлеб в Грузии?

Государству нужно установить предельные торговые наценки на хлеб, такое мнение выразил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.

По его словам, магазины, несомненно, имеют право делать надбавку, чтобы получать прибыль, но ее размер не должен отражаться на населении, передает Sputnik Грузия.

Министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия рассказал, что уже достигнута договоренность с американскими специалистами, согласно которой будет изучена цепочка добавленной стоимости.

"По результатам исследований будем принимать решения о мерах поддержки бизнесменов", - пояснил глава Минсельхоза.

1345 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version