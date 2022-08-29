Власти ограничат цены на хлеб в Грузии?

29 авг. 22:59

Государству нужно установить предельные торговые наценки на хлеб, такое мнение выразил председатель Союза производителей хлеба Малхаз Долидзе.

По его словам, магазины, несомненно, имеют право делать надбавку, чтобы получать прибыль, но ее размер не должен отражаться на населении, передает Sputnik Грузия.

Министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия рассказал, что уже достигнута договоренность с американскими специалистами, согласно которой будет изучена цепочка добавленной стоимости.

"По результатам исследований будем принимать решения о мерах поддержки бизнесменов", - пояснил глава Минсельхоза.