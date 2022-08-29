Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Дагестане

29 авг. 22:36

Страшное ДТП произошло в Тарумовском районе, об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану.

По предварительным данным, сегодня около в 20:30, на 255-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала", 46-летний житель Ставрополья, управляя "ВАЗ-211540", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

"В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель "ВАЗ-211540" и его 4 пассажира, в том числе ребенок", - пояснили в МВД.

Точные обстоятельства трагедии и личности участников выясняются. На месте событий работает следственно-оперативная группа.