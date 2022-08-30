Турция отмечает 30-летие отношений с Боснией и Герцеговиной

Вчера, отмечая 30-летие установления дипломатических отношений Турции с Боснией и Герцеговиной, Анкара пообещала укреплять "глубоко укоренившиеся исторические, человеческие и культурные связи" между странами во всех областях. "Мы полны решимости укреплять и добавлять новые измерения к существующим прекрасным отношениям между Турцией и Боснией и Герцеговиной, а также развивать эти отношения на благо наших народов и партнеров", - цитирует "Сабах" заявление турецкого МИДа.

Турция была одной из первых стран, признавших независимость Боснии и Герцеговины, когда она была провозглашена в 1992 году после распада Югославии. "Мир и стабильность в регионе и в Европе напрямую связаны с миром и стабильностью в Боснии и Герцеговине. Важно сосредоточиться на сохранении многоэтнической, многокультурной и многорелигиозной социальной структуры Боснии и Герцеговины и повышении уровня развития и благосостояния Боснии и Герцеговины", - полагают в МИД Турции.

Там уверяют, что Турция будет и впредь вносить свой вклад в развитие регионального сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, культура и образование, и действовать солидарно против всех форм терроризма.

Анкара и Сараево демонстрируют тесную солидарность и сотрудничество в рамках международных платформ и региональных форматов, таких как механизмы трехсторонних консультаций. "В этот период роста вызовов в нашем регионе, как две дружественные и братские страны, мы продолжаем содействовать безопасности и развитию в широком географическом контексте, простирающимся от Балкан до всего европейского континента. Мы считаем, что Европейский союз и евроатлантическая интеграция нашего региона являются важным элементом обеспечения прочного мира и стабильности во всей Европе", - говорится в сообщении МИД Турции.