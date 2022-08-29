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Дагестан стал одним из популярных направлений по программе туристического кешбэка 

Дагестан стал одним из популярных направлений по программе туристического кешбэка 

Дагестан вошел в десятку популярных направлений на осеннем этапе программы туристического кешбэка, который продлится до 10 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. 

Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября по 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации. Запланированная сумма на возврат средств по программе составляет 3 млрд рублей. 

"За первые дни программой воспользовались порядка 100 тыс человек. Люди приобрели туры и забронировали гостиницы на более чем 2,5 млрд рублей. Топ-10 направлений за первые дни кешбэка: Сочи, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым, Башкирия", - написала она в Telegram-канале. 

Также она подчеркнула, что продажи у туроператоров по сравнению с обычными днями выросли до 2,5 раза.

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