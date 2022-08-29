Социальный пансионат для людей старшего поколения заработал в Черкесске

29 авг. 21:45

Социальный пансионат на 122 места для жителей старшего возраста открылся в Черкесске, написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

По его словам, общая площадь пятиэтажного здания - более 5 тыс кв м.

"Комнаты для постояльцев оснащены всем необходимым, для комфорта маломобильных граждан здание оборудовано поручнями, лифтом и подъемником. Полным уходом обеспечены и те граждане, которые в виду состояния здоровья немобильны вовсе", - отметил глава КЧР.

Темрезов уточнил, что в пансионате обеспечены возможности для досуга - в просторном актовом зале будут устраиваться концерты, занятия по развитию мелкой моторики и творчеству, а также кинопоказы.

Во дворе высажены плодовые деревья, есть и спортплощадка.