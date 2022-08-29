Исторический фестиваль проведут в Ставрополе

29 авг. 22:29

В сентябре в Ставрополе состоится фестиваль "Наследие степей и гор".

Площадкой фестиваля станет территория исторического городища, участники мероприятия воссоздадут культуру меотов, скифов, алан и других древних народов, пишет ТАСС.

"Мероприятие пройдет на территории музея-заповедника „Татарское городище“. Участниками фестиваля станут более 20 реконструкторов из различных городов России", - сообщил глава города Иван Ульянченко. Впервые фестиваль «Наследие степей и гор» в Ставрополе провели в прошлом году.

"Вход свободный без ограничения по количеству посетителей. Все мастер-классы будут бесплатными - кузнечное дело, плетение циновок, изготовление доспеха, гончарное мастерство, стрельба из лука, метание сулиц и многое другое. Для детей будет работать школа археолога", - добавил Ульянченко.

В рамках фестиваля пройдут концерты ансамбля средневековой музыки из Москвы и фолк-ансамбля из Ставрополя.

Татарское городище - крупнейший археологический памятник Предкавказья, включающий фортификационные сооружения, культовые сооружения, системы дорог и могильников.