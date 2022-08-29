В Минводах появится новая достопримечательность

29 авг. 22:14

В скором времени в Минеральных Водах появится интерактивная арка "Ворота Кавказа", на дисплеях которой будут показывать фотографии и видеоролики о туристических местах края, - сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"Чуть больше месяца осталось до завершения работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Советской в городе Минеральные Воды - проекта, победившего в 2021 году на федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений. Главной достопримечательностью новой зоны отдыха станет интерактивная арка "Ворота Кавказа", которая будет представлять собой кристаллы минералов, на дисплеях которого будут воспроизводиться фотографии и видеоролики туристических мест и точек притяжения города Минводы и Минераловодского городского округа", - рассказал Сергиенко, передает ТАСС.

Общая стоимость проекта по благоустройству составила более 160 млн рублей. На протяжении почти полутора километров будет благоустроенная пешеходная зона, места отдыха, будут обустроены детские и спортивная площадки, высажены деревья и кустарники.

Минеральные Воды - это ворота в регион, и арка будет отличным напоминанием этого факта. Появление такого сооружения обязательно привлечет внимание автомобилистов к городу, призовет их заехать в Минеральные Воды и посмотреть, что же это за ворота Кавказа, - добавил глава Минераловодского городского округа.