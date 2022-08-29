Десять человек погибли, 200 ранены во время протестов в Багдаде

29 авг. 21:28

Минимум 10 человек погибли, еще 200 были ранены во время массовых акций протеста сегодня в Багдаде, передает телеканал Al Jazeera.

По его данным, пострадали и несколько сотрудников силовых структур Ирака. Некоторые протестующие страдаю от удушья, вызванного слезоточивым газом, который использовали стражи порядка, другие травмированы резиновыми пулями.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", в столицу вводятся части регулярной армии.

Напомним, акции протеста проводят садристы - сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра. Они штурмуют бетонные заграждения вокруг правительственной "зеленой зоны" в Багдаде.