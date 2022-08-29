В порту Мариуполя будет постоянный пограничный пункт пропуска

29 авг. 21:28

Постоянный пункт пропуска через границу установят в морском порту Мариуполя, - говорится в опубликованном сегодня постановлении Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Международный морской грузопассажирский пункт пропуска будет установлен в Мариуполе через государственную границу ДНР "Азовпорт", администрация морского порта должна обеспечить его обустройство и техническое оснащение создать условия для пограничного и других видов контроля, а также выделить помещения для сотрудников", - говорится в постановлении, передает ТАСС.

Напомним, 27 июля Минобороны России объявило о запуске регулярной паромной линии Ейск - Мариуполь, по которой будут доставляться грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Донбасса, а 9 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что порт Мариуполя заработает в полную силу до конца года.