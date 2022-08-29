В ДТП в Славянске-на-Кубани погибли новорожденный и его отец

29 авг. 21:15

Сегодня в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) произошло ДТП, жертвами которого стали отец и его новорожденный ребенок, которого везли из роддома, еще четыре человека госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 16:00 мск на 11 километре автодороги "Славянск-на-Кубани - село Ачуево", по предварительным данным, водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ 2109". В "девятке" в результате ДТП скончались 30-летний водитель и его новорожденный ребенок. Супругу и 6-летнюю дочь погибшего доставили в отделение реанимации ЦРБ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Семья ехала домой после выписки из роддома. Водитель и пассажир другого автомобиля также госпитализированы.