Глава Ставрополья поручил позаботиться о противопожарных полосах вокруг поселений

29 авг. 20:51

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил увеличить противопожарные минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и полей, рассказали в пресс-службе главы региона.

"Необходимо проконтролировать, чтобы вокруг населенных пунктов ширина противопожарной опашки повсеместно была не ниже 10 м. Надо работать с сельхозпредприятиями - стремиться к тому, чтобы до таких же парам расширились защитные полосы вокруг полей", - призвал Владимиров.

Он обратил внимание на необходимость предпринимать всех возможных мер по обеспечению безопасности людей, поселений и урожая.