Российская авиакомпания S7 вернет Турции взятые в лизинг Boeing 737MAX

29 авг. 20:48

Российское правительство разрешило авиакомпании S7 вывезти из страны два самолета Boeing 737 MAX, чтобы вернуть их иностранным лизингодателям, - следует из соответствующего распоряжения.

"Разрешить ООО "Глобус" ("дочерняя" компания S7) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении, - передает РИА Новости.

В перечне указаны два самолета Boeing 737–8 МАХ.

Авиакомпания ранее обратилась к властям за разрешением вернуть часть самолетов лизингодателю "из-за отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации".

Как ранее сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, создана специальная комиссия, которая определяет разрешения на вывоз самолетов.