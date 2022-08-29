Глава МИД Ирана приедет в Москву

29 авг. 20:34

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян послезавтра совершит рабочий визит в Россию. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что 31 августа в Москве состоятся переговоры с главы МИД ИРИ с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Закавказье и вокруг Каспийского моря", - пояснили в министерстве.

Кроме того, министры планируют обсудить некоторые вопросы двусторонней повестки, прежде всего ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в энергетике и транспорте, а также перспектив углубления научно-технических и культурно-гуманитарных связей между странами.