Власти Петербурга продлили до конца октября коронавирусные ограничения

29 авг. 20:29

Власти Санкт-Петербурга приняли решение продлить существующие в городе ограничения по COVID-19 до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, - сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

На основании предписания главного государственного санитарного врача города губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В мегаполисе также сохраняются данные ранее рекомендации, в частности, по использованию средств индивидуальной защиты и дезинфекции контактных поверхностей, - отмечается в документе.