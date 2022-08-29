Maersk окончательно ушла из России

29 авг. 20:19

Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller - Maersk окончательно покинула российский рынок, завершив процесс, начатый после запуска российской спецоперации на Украине. Такое сообщение распространила ее пресс-служба.

На протяжении долгого времени она не могла продать свою долю в 30,75% в российской Global Ports (GPI), теперь покупатель нашелся - это российский партнер Maersk, группа компаний "Дело", акционер Global Ports. Ее акционерный пакет в итоге превышает 60%.

"Мы рады, что заключили эту сделку в согласии с планом с нашим многолетним партнером "Дело", - заявил административный директор портовой компании Maersk - APM Terminals - Кейт Свендсен.

В будущем Maersk сможет вернуться к работе с "Дело", это оговорено в условиях.

Стоимость сделки огласке не предается.