СМИ: аэропорт Тегерана отменил все авиарейсы в Багдад

29 авг. 20:18

Международный аэропорт Хомейни в столице Ирана Тегеране приостановил отправку всех авиарейсов из Тегерана в Багдад до дальнейшего уведомления на фоне обострения обстановки в столице Ирака, - сообщил телеканал Al-Jazeera.

Помимо этого, власти Ирана закрыли все КПП на сухопутной границе с Ираком, - передает РИА Новости.

Сегодня демонстранты бросились на штурм Республиканского дворца в "зеленой зоне" Багдада спустя несколько часов после того, как влиятельный иракский шиитский политик Муктада ас-Садр объявил о своем окончательном уходе из политики и закрытии всех офисов партии после получения угроз о его физической ликвидации.

Беспорядки также охватили другие провинции Ирака, на что власти Ирака были вынуждены ввести с 19:00 комендантский час по всей стране.