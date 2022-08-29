Главы российских регионов посетят Иран до конца года

29 авг. 19:59

Главы ряда российских регионов в рамках развития межрегиональных контактов намерены посетить Иран до конца года, сообщил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат подчеркнул, что настроен очень оптимистично и рассчитывает, что к началу следующего года РФ и ИРИ "выйдут на гораздо более высокий уровень взаимодействия".

"Я хочу сказать, что мы сотрудничаем не только в двустороннем формате, но активную роль здесь играют наши регионы, межрегиональные контакты, и в этом году мы уже до конца года ожидаем очень активный делегационный обмен", - поведал Джагарян.

Он добавил, что по итогам минувшего года объем товарооборота между Россией и Исламской Республикой достиг рекордного уровня - $4,1 млрд, сотрудничество по различным направлениям продолжается.