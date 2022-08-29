На въезде в Севастополь установят постоянный пост ГИБДД

29 авг. 19:48

В районе строящегося Ялтинского кольца на севастопольском участке трассы "Таврида" будет установлен постоянный пост ГИБДД, - сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

На минувшей неделе губернатор стал свидетелем того, как ДТП в который раз парализовало движение в этом районе. Развожаев заявил, что необходимо договорить со строителями, дорожными службами и ГИБДД, чтобы любые дорожные происшествия решались на месте максимально оперативно, - передает "АиФ-Крым".

Теперь в районе Ялтинского кольца будет постоянно дежурить один пост ГИБДД, - отреагировал директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.