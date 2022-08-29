Власти: сфера туризма в Армении полностью оправилась после пандемии

29 авг. 19:45

Туристическая сфера в Армении полностью восстановилась после кризиса, спровоцированной пандемией Covid-19, сообщил министр экономики РА Ваан Керобян.

"В июле текущего года показатели практически достигли уровня 2019 года (тогда была зафиксирована рекордная цифра - 1 894 377 человек - ред)", - цитирует его Sputnik Армения.

Глава Минэкономики уточнил, что в конце августа в гостиницах Еревана и Гюмри не осталось свободных мест.

Керобян отметил приоритетность туристической сферы для армянской экономки и заверил, что для ее развития делается все возможное.