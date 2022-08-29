Коронавирус выгоняет на удаленку сотрудников ростовских компаний

29 авг. 19:32

Резкий рост числа заболевших коронавирусом вызвал серьезное беспокойство у руководства ростовских компаний, вынудив их вновь начать перевод сотрудников на удаленный режим работы, - сообщили по итогам опроса в сервисе по поиску работы SuperJob.

По данным на конец августа дистанционные работники есть в каждой седьмой организации южной столицы. Чаще всего они трудятся в сфере информационных технологий, финансов и продаж. Среди других наиболее часто встречающихся направлений – кадровики, специалисты в сфере логистики, дизайна и ИТР, а также юристы, администраторы и страховщики, - передает "АиФ-Ростов".

Хотя День знаний в Ростове-на-Дону пройдет своевременно, школьные линейки первого сентября на Дону также могут пройти с ограничениями, - отметили в горадминистрации.