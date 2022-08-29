"Кяпаз" расстался с главным тренером

29 авг. 19:34

Яшар Вахабзаде покинул пост главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз". Об этом сообщил исполнительной директор клуба Ильгар Надили.

По его словам, такое решение принял сам наставник. "Он решил уйти. Договорились с ним пойти на это по обоюдному согласию. "Руководство клуба проанализировало прошедшие матчи и посчитало это лучшим решением на данный момент", - цитирует Надили Azerisport.com.

В настоящее время ведутся поиски нового наставника. Исполнять обязанности главного тренера будет временно Халиг Марданов, возглавлявший ранее "Кяпаз-2".

Напомним, после 4 туров "Кяпаз" занимает в турнирной таблице чемпионата Азербайджана последнее место с нулем набранных очков.