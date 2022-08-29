РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Кяпаз" расстался с главным тренером

&quot;Кяпаз&quot; расстался с главным тренером

Яшар Вахабзаде покинул пост главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Кяпаз". Об этом сообщил исполнительной директор клуба Ильгар Надили.

По его словам, такое решение принял сам наставник. "Он решил уйти. Договорились с ним пойти на это по обоюдному согласию. "Руководство клуба проанализировало прошедшие матчи и посчитало это лучшим решением на данный момент", - цитирует Надили Azerisport.com.

В настоящее время ведутся поиски нового наставника. Исполнять обязанности главного тренера будет временно Халиг Марданов, возглавлявший ранее "Кяпаз-2".

Напомним, после 4 туров "Кяпаз" занимает в турнирной таблице чемпионата Азербайджана последнее место с нулем набранных очков.

765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version