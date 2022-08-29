Федор Конюхов впервые приехал в Иран, чтобы взойти на высочайший вулкан Азии

29 авг. 19:28

Известный российский путешественник Федор Конюхов впервые совершил восхождение на высочайший вулкан в Азии - гору Демавенд, для этого он впервые приехал в Иран, сообщил его сын и менеджер проектов Оскар Конюхов.

"С 22 по 28 августа известный российский путешественник Федор Конюхов впервые посетил Иран с целью совершения восхождения на высочайший вулкан Азии - гору Демавенд", - цитирует его ТАСС.

Оскар Конюхов уточнил, что в группе были 32 человека из РФ, в том числе сыновья и внучка знаменитого путешественника.