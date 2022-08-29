В Грузии пообещали достойно провести Евробаскет-2022

29 авг. 18:58

Грузия достойно проведет предстоящий Евробаскет-2022. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая 29 августа на заседании правительства.

Он подчеркнул, что Евробаскет впервые пройдет в Грузии, поэтому важно провести его на высоком уровне,

"Мы готовы достойно принять Евробаскет. Первая игра состоится 1 сентября. Грузия сыграет 1 сентября. И мы хотим еще раз пожелать успехов нашей баскетбольной команде, которой мы гордимся", - цитирует премьера "Sputnik Грузия".

Напомним, Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах – Германии, Грузии, Италии и Чехии.