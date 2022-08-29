В Telegram стало просторнее

29 авг. 19:14

Руководство российского мессенджера Telegram удалило адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, чтобы вернуть пользователям свободные юзернеймы и разгрузить поиск, - сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"В середине августа мы удалили все публичные адреса в Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года", - написал Дуров в своем официальном Telegram-канале, передает РИА Новости.

На неактивные каналы в мессенджере приходилось около 70% юзернеймов, из-за этого забивается поиск, и пользователи не могут найти нужные им каналы. Мессенджер постепенно вновь представит 99% освобожденных адресов для публичного пользования, - пояснил Дуров.

Что касается коротких имен пользователей, то наиболее подходящим способом их распределения станут аукционы. Это послужит мотивацией найти им хорошее применение и приносить пользу с помощью оригинального контента, - отметил Павел Дуров.