Глава СПЧ: детей мигрантов, не знающих русского, нельзя брать в школы

29 авг. 18:59

Детей мигрантов, не знающих русского языка, нельзя зачислять в российские школы, об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, присутствие таких детей в классе плохо влияет на образовательный процесс, причем не только для российских школьников, но и для них самих.

"Таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс", - цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Кроме того, глава совета выразил мнение, что у временно работающих в РФ мигрантов "нет оснований привозить сюда свои семьи".