Подозреваемый в ложных сообщениях о бомбах задержан в Ереване

29 авг. 18:42

В Ереване задержан мужчина, по предварительным данным, распространявший ложные сигналы о терактах. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Подозреваемый, 59-летний Армен Х., был обнаружен силовиками в Разданском ущелье.

Ранее он был объявлен в розыск по ст. 314 Уголовного кодекса Армении (распространение ложных сообщений о терроризме).

В качестве меры пресечения с него взята подписка о невыезде.

Напомним, в последние дни в МЧС неоднократно поступали сообщения сигналы о бомбах, которые якобы были заложены на стратегически важных объектах, в том числе в аэропорту и на станциях метро. Все они были ложными.