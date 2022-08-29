В Кустанае увеличат мощности производства узбекских автомобилей

29 авг. 18:31

АО "Узавтопром", General Motors International и Allur Group планируют расширить локализацию выпуска узбекских автомобилей в Казахстане, - сообщает пресс-служба "Узавтопрома".

Председатель правления АО "Узавтопром" Шавкат Умурзаков, вице-президент GM International Джонни Салдана, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и руководство Allur Group согласовали ряд мер по увеличению производственных мощностей "Узавтопрома" в Кустанае, - передает РИА Новости.

"Была отмечена необходимость создания в рамках сотрудничества с группой компаний Allur современной производственной базы в регионе и перехода от зависимости части импортных комплектующих путем их локализации", - указывается в сообщении в Telegram-канале "Узавтопрома".

Также стороны договорились о совместном развитии автомобильного производства в Казахстане на ближайшие 10 лет, - добавили в пресс-службе.