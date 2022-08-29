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СМИ: Nokia и Ericsson уходят из России

СМИ: Nokia и Ericsson уходят из России

Финская компания Nokia, выпускающая телекоммуникационное оборудование, окончательно прекратит работу на территории России, пишет со ссылкой на ее представителя агентство Reuters.

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы", - пояснил он.

Источник добавил, что компания официально останется в РФ до тех пор, пока "не будет завершено юридическое закрытие".

Кроме того, по данным агентства, готовится уйти из России в ближайшие месяцы и производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson (Швеция), в его российском представительстве работают около 400 сотрудников, все они получат финансовую поддержку.

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