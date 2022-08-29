СМИ: Nokia и Ericsson уходят из России

29 авг. 18:21

Финская компания Nokia, выпускающая телекоммуникационное оборудование, окончательно прекратит работу на территории России, пишет со ссылкой на ее представителя агентство Reuters.

"К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы", - пояснил он.

Источник добавил, что компания официально останется в РФ до тех пор, пока "не будет завершено юридическое закрытие".

Кроме того, по данным агентства, готовится уйти из России в ближайшие месяцы и производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson (Швеция), в его российском представительстве работают около 400 сотрудников, все они получат финансовую поддержку.