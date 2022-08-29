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В ингушской Сунже открылся новый мост

пресс-служба главы Ингушетии

В ингушской Сунже сегодня торжественно открыли новый мост через одноименную реку, - сообщил в своем Telegram-каналие глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Переправа позволит разгрузить магистрали районного центра, она соединила улицы Грозненскую и Энгельса. На строительство моста ушло всего два месяца, его протяженность составила 53 м, - передает "АиФ-Ставрополье".

Сооружение предназначено не только для автомобилей - строители обустроили и пешеходные дорожки, а также предусмотрели специалисты водоотводы и гидроизоляцию, - добавил Калиматов.

ФОТО пресс-служба главы Ингушетии
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