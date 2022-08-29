Роуд-шоу в Баку проведет завтра Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

29 авг. 17:59

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга завтра представит в Баку серию презентаций туристического потенциала Северной столицы. Такое сообщение распространило торгпредство.

"Роуд-шоу станет первым профессиональным мероприятием Санкт-Петербурга подобного масштаба в столице Азербайджана за последние три года", - сказано в прес-релизе.

В нем примут участие представители азербайджанских турфирм для привлечения в Санкт-Петербург гостей, интересующихся образовательным, медицинским, событийным, промышленным туризмом.

"В настоящее время туристы из Азербайджана по объемам туристических поездок в Россию находятся на 14-м месте. Но потенциал рынка Азербайджана далеко не исчерпан и в перспективе очень высок ", - заявил председатель петербургского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Роуд-шоу в Баку станет завершающим в серии презентаций туристического потенциала Санкт-Петербурга в странах СНГ.