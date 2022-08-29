Грузия начала совместные военные учения с НАТО и ее союзниками

29 авг. 17:52

В Грузии 29 августа стартовали совместные с США многонациональные военные учения Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022"). Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Церемония открытия учений прошла на территории военной базы в Вазиани, которая находится в окрестностях Тбилиси.

В учениях участвуют военнослужащие Грузии, Азербайджана, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, Турции, Швеции, Эстонии, Японии и многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины. Всего более 2,4 тыс человек.

В Минобороны отметили, что цель учений - повышение готовности и совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в Черном море.