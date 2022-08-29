Адаптационные центры для мигрантов появятся в России

29 авг. 17:48

Адаптационные центры для мигрантов будут открыты в рамках пилотного проекта в нескольких регионах России, об этом стало известно на встрече президента России Владимира Путина и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

В ходе беседы Баринов рассказал, что миграционные процессы могут в силу объективных причин вызывать негативную реакцию у россиян, поэтому "очень важно усилить работу по социокультурной адаптации мигрантов".

По словам главы ФАДН, один из наиболее эффективных механизмов - создание адаптационных центров, которые можно было бы начинать создавать уже сейчас в нескольких пилотных регионах.

Путин поддержал эту инициативу, констатировав, что приезжающие в Россию должны уважать ее обычаи и традиции, знать и выполнять ее законы.

Баринов пояснил, что в адаптационных центрах мигранты смогут "узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую".