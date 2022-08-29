На Кубани стартовала вакцинация от гриппа

29 авг. 17:45

В Краснодарском крае началась вакцинация против гриппа, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"В крае планируют привить более 55% жителей - это свыше 3 млн человек", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Плановую вакцинацию следует начинать в теплое время года, когда иммунитет большинства людей достаточно крепок после лета, а пик заболеваемости еще не предвидится. Если начинать прививать всех с августа-сентября, то до октября можно будет выработать иммунный ответ, - цитирует пресс-служба главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения Краснодарского края Сергея Зотова.

Также в краевом Минздраве сообщили, что на Кубани продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции.