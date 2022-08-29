Грузия готова перейти на евросистему платежей

29 авг. 17:36

Грузия планирует присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая облегчит денежные транзакции со странами ЕС, - заявил сегодня премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы готовимся присоединиться к Единой зоне платежей в евро. Есть такая организация SEPA - Single Euro Payment Area. Это организация Евросоюза по гармонизации платежных услуг, а также их провайдеров в странах Еврозоны. Ее членами являются 27 стран ЕС, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн", - рассказал Гарибашвили, передает ТАСС.

Правительство Грузии ведет активную работу, в которой участвуют министерство экономики и устойчивого развития, Национальный банк, а также другие государственные ведомства. Уже разработаны три законопроекта, которые будут направлены в парламент на утверждение. Присоединение к SEPA является еще одним шагом на пути интеграции республики в ЕС, - добавил Гарибашвили.

SEPA - перевод в евро между банковскими счетами в Европе и Европейской экономической зоне, через которую можно осуществлять платеж без высоких комиссий за транзакции и достаточно быстро.