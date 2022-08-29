На восемь дней заработали морские перевозки в Геленджик, Сочи и Новороссийск

29 авг. 17:16

Компания "Водоходъ" после технического перерыва возобновила продажу билетов на морские перевозки по маршруту Новороссийск - Геленджик - Сочи

Сейчас на ее сайте можно купить билеты по маршруту Новороссийск - Геленджик - Сочи и обратно с 29 августа до 6 сентября. Из Новороссийска в Геленджик билет на взрослого стоит 600 рублей, до Сочи - 3,5 тыс рублей.

"Продажа билетов открывается на восемь дней вперед. Посадка на судно строго с паспортом для взрослого пассажира и свидетельством о рождении для ребенка", - указано на сайте компании, передает портал Юга.ру.

Продажа билетов была остановлена компанией 20 августа по техническим причинам. Подробную информацию о причинах остановки навигации в компании не сообщили, но несколько раз продлевали запрет на продажу билетов. Навигация по маршруту Сочи - Сухум так и не восстановлена. Ни причин, ни возможной даты запуска сообщения в компании не называют.