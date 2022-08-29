В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

29 авг. 17:15

Детали прошедшего сегодня телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном озвучила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - говорится в сообщении.

Главы государств отметили важность этого документа, в котором были закреплены приоритеты межгосударственных отношений и который способствовал "выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень".

Стороны подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей" между Москвой и Ереваном.

"Затронуты некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе", - отметили в Кремле.

Помимо этого, Путин и Пашинян условились о "продолжении контактов на различных уровнях".