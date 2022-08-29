Из огня да в полымя: мир отказывается от сирийских беженцев

В 2021 году в мире было зарегистрировано 6,8 млн беженцев из Сирии – больше, чем из любой другой страны в мире. Большую их часть, 3,6 млн, приняла соседняя Турция, затем со значительным отрывом следуют Ливан - 830 тыс. человек, Иордания - 675 тыс., Ирак - 260 тыс. и Египет - 141 тыс. Оставшиеся почти полтора миллиона разъехались по всему миру. Интеграция беженцев - невероятно сложная задача, и не все страны с ней справляются, даже несмотря на изначальные заявления.

Из Великобритании в Руанду

В начале лета правительство Великобритании приняло решение отправить сирийских беженцев (а вместе с ними афганских, иракских и иранских) в Руанду - за тысячи километров от их родных стран. Правозащитным группам удалось оспорить решение в Европейском суде по правам человека и в последнюю минуту рейс, запланированный на 14 июня был отменен. Карен Дойл, глава организации по защите прав иммигрантов в интервью Morning Edition, заявила, что будь решение исполнено, ”за сутки сотни человек покончили бы жизнь самоубийством” из-за страха оказаться в совершенно незнакомой стране. Решение властей спровоцировало массовые протесты.

Германия: в наемники ради гражданства

В 2021 году число сирийских беженцев, получивших гражданство ФРГ, выросло в три раза по сравнению с 2020 годом: чуть более 19 тыс. сирийцев стали гражданами Германии. Для нее сирийские беженцы - рабочая сила, необходимая для государства со стареющим населением. Тем не менее до 2022 года (до тех пор, как в страну не начали прибывать беженцы с Украины) вид на жительство в ФРГ было получить крайне сложно. По словам некоторых сирийцев, проживающих в Германии, неправительственные организации предлагают беженцам из Сирии краткосрочные контракты на работу ”по обеспечению безопасности” за границей в обмен на получение гражданства.

”Нет просителям убежища” в Дании

В 2019 году правительство Дании, где проживает 35 тыс. сирийцев, уведомило 1200 из них о том, что их вид на жительство в стране продлен не будет, а Сирия - достаточно безопасная страна для возвращения. В последние годы в связи с расцветом правых партий в Дании (и в Швеции) политика в отношении сирийских беженцев становится все более радикальной, а два года назад премьер-министр заявила о своем желании больше не пускать беженцев в страну. Интеграция сирийских просителей убежища в Дании проходит крайне тяжело. Сирийка Рахима Абдулла, лидер датского Молодежного совета беженцев в интервью The Guardian объяснила, что ”многие в Дании уверены, что если ты носишь хиджаб, то ты не интегрирована в общество”. Тем не менее активисты и борцы за права человека стараются оказывать помощь сирийцам, препятствуя их насильной депортации.

Сирийцы, обманутые Арменией

Из 90 тыс. сирийцев армянского происхождения, проживавших в Сирии, 15 тыс. было перевезено в Армению. Однако вместо того, чтобы предоставить им убежище на территории своей страны, армянские власти решили разместить их в оккупированном на то время Карабахе – на территории Азербайджана. В попытке узаконить притязания на земли соседнего государства правительство Армении всячески поощряло расселение сирийцев в Карабахе. Однако Армения не смогла обеспечить ни базовые социальные услуги, в том числе здравоохранение, ни возможности для устройства на работу. Самой серьезной проблемой стало нелегальное размещение в Карабахе, идущее вразрез с нормами международного права. Более того, сирийские армяне, будучи фактически бесправными, привлекались для участия в боевых действиях на стороне Армении.

Очевидно, что не каждая страна в мире готова принимать беженцев. Недальновидная политика, отсутствие терпимости и культурные различия делают почти невозможной интеграцию просителей убежища в моноэтнических государствах. Остается надеяться, что процесс восстановления Сирии продолжится, и многие из тех, кто вынужден был уехать, вернуться на Родину спустя годы лишений.