Гарибашвили заявил о беспрецедентном росте экономики Грузии

29 авг. 16:58

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства, что экономика страны продолжает расти.

С января по июль 2022 года объем внешней торговли Грузии составил около $10,2 млн. Это на 35,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

"За последние 7 месяцев у нас двузначный экономический рост, что беспрецедентно во всем мире, особенно в свете вызовов в регионе", - заявил премьер.

По его словам, несмотря на геополитическую ситуацию и вызовы в мире, приток иностранной валюты в Грузию увеличивается. "Экспорт в июле увеличился на 40% и достиг рекордного объема в $542 млн", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Помимо этого, глава правительства отметил, что мeждународнaя рeйтингoвaя кoмпaния S&P пoдтвeрдилa cувeрeнный крeдитный рeйтинг Грузии нa урoвнe "ВВ" сo "стaбильным" прoгнoзoм. Кoмпaния пoвысилa прoгнoз экономического роста Грузии с 5% до 8%.

Все эти успехи в экономике являются результатом разумной политики правительства Грузии, добавил премьер.