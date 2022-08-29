Школьники больше не смогут выпускать в небо шары и голубей на линейках в Казахстане

29 авг. 17:04

Выпускать в небо воздушные шары и голубей запретили на школьных линейках в начале и конце учебного года в Казахстане. Этот пункт вошел в требования к проведению общешкольных мероприятий, разработанные Национальной академией образования имени Ибрая Алтынсарина

"Во время торжественных линеек, посвященных началу и окончанию учебного года, не разрешается запускать в небо шары и голубей", - сказано в соответствующем методическом письме.

В документе также говорится, что общешкольные мероприятия, в том числе праздники и выезды за пределы учебного заведения, необходимо проводить на бесплатной основе, исключительно силами школы, без участия каких-либо компаний.

При этом особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию, уважению к госсимволам.